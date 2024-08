Anschlag auf Stadtfest

Todesopfer bei Attacke auf Solinger Stadtfest (picture alliance / dpa / Thomas Banneyer)

Den Angaben zufolge attackierte der bislang Unbekannte am Abend gegen 21.40 Uhr mehrere Menschen mit einem Messer. Sein Motiv ist unklar. Um den Angreifer zu finden, wurde in der Nacht die Solinger Innenstadt durchkämmt. Außerdem würden sowohl Opfer als auch Zeugen befragt. Die Bevölkerung wurde von der Polizei um Mithilfe gebeten. Auf ihrem Hinweisportal könnten sich Zeugen melden und Bilder oder Videos hochgeladen werden.

Die Tat werde als Anschlag gewertet, sagte eine Polizeisprecherin. Medienberichte, wonach die Tat als Terroranschlag eingestuft werde, wies die Sprecherin zurück. Auch zu Berichten, wonach der Angreifer Arabisch gesprochen habe, wollte die Sprecherin sich nicht äußern.

NRW-Innenminister Reul am Tatort

Polizisten und Sondereinheiten aus ganz NRW wurden nach Solingen geschickt, um die Einsatzkräfte dort zu unterstützen. Die Polizei sperrte den Tatort weiträumig ab. Eine Kette aus Beamten sicherte die Zugangswege zu der Straße, in der die Opfer angegriffen wurden.

Noch in der Nacht traf Innenminister Reul in Solingen ein. Er warnte vor Spekulationen über den Täter. "Man kann noch nichts sagen zur Person und zum Motiv", sagte Reul. Es gebe dafür einfach keine belastbaren Fakten. Der Mann sei sehr wahrscheinlich als Einzeltäter unterwegs gewesen. Bei den Toten handele es sich um eine Frau und zwei Männer - nach Ministeriumsangaben Besucher des Fests.

Ministerpräsident Wüst: "Sinnloser Akt der Gewalt"

NRW-Ministerpräsident Wüst bezeichnete den Anschlag als Akt brutalster und sinnloser Gewalt. Die Tat habe das Land ins Herz getroffen, schrieb er. Nordrhein-Westfalen sei in Erschütterung und Trauer vereint. "In diesen dunklen Stunden sind die Menschen unseres Landes und darüber hinaus mit ihren Herzen und Gedanken in Solingen", schrieb der CDU-Politiker weiter.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach schrieb: "Hoffentlich gelingt es den Rettungskräften, die noch lebenden Verletzten zu retten und der Polizei, den feigen und erbärmlichen Täter auf der Flucht zu fassen."

Stadtfest wurde abgebrochen

Aus Anlass des 650. Geburtstags der Stadt Solingen hatte am Freitag ein "Festival der Vielfalt" begonnen. In der Ankündigung hieß es: "Solingen Mitte wird zur großen Festmeile: Vom Neumarkt über den Fronhof bis zum Mühlenplatz wird gefeiert." In den Straßen erwarte die Besucher ein Programm mit Musik, Kabarett, Akrobatik, Kunsthandwerk, Unterhaltung für Kinder und vielem mehr. Das Stadtfest sollte bis Sonntag dauern, wurde nach der Tat aber komplett abgebrochen.

Faeser will Waffenrecht verschärfen

Bundesinnenministerin Faeser (SPD) hatte angesichts der Zunahme von Messerangriffen erst vor Kurzem eine Verschärfung des Waffenrechts angekündigt. In der Öffentlichkeit sollen Messer demnach nur noch bis zu einer Klingenlänge von sechs Zentimetern statt bisher zwölf Zentimetern mitgeführt werden dürfen. Für gefährliche Springmesser soll es ein generelles Umgangsverbot geben.

Mitte Juni war ein 27-jähriger Afghane in Wolmirstedt in Sachsen-Anhalt von Beamten erschossen worden, nachdem er zunächst einen 23-Jährigen erstochen und dann auf einer privaten EM-Gartenparty mehrere Menschen verletzt haben soll. In Mannheim hatte am 31. Mai ein Afghane fünf Mitglieder der islamkritischen Bewegung Pax Europa sowie einen Beamten mit einem Messer verletzt. Der Polizist starb später.

