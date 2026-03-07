Libanon
Drei Unifil-Soldaten bei Beschuss verletzt

Infolge der Kämpfe zwischen Israel und der pro-iranischen Hisbollah-Miliz im Libanon sind drei Soldaten der UNO-Beobachtermission Unifil verletzt worden.

    Ein leuchtend blauer Schutzhelm eines UNO-Soldaten liegt auf einem Tisch.
    Die Vereinten Nationen haben seit 1978 Blauhelmsoldaten im Grenzgebiet von Israel und dem Libanon stationiert. (IMAGO / Pius Koller)
    Ein Schwerverletzter sei in ein Krankenhaus in Beirut gebracht worden, erklärte die Mission der Vereinten Nationen. Zuvor hatte es unter Berufung auf Sicherheitskreise geheißen, dass der Unifil-Posten im Südwesten des Libanon unter israelischen Beschuss geraten sei. Israels Militär teilte mit, die Angelegenheit zu prüfen. Unifil machte geltend, dass jeder Angriff auf ihre Truppen einen schweren Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht darstelle.
