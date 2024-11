Die ukrainische Hauptstadt Kiew wird immer wieder Ziel russischer Drohnenangriffe, hier ein Bild von Mitte November. (Ukrainian Emergency Service via AP/dpa)

Ein Geschäftsgebäude sei durch herabfallende Trümmerteile beschädigt worden, schreibt Bürgermeister Klitschko auf Telegram. Das komplette Ausmaß der Schäden war zunächst unklar. Das ukrainische Militär meldete insgesamt 89 russische Drohnen, von denen mehr als ein Drittel abgefangen worden sei. Die russischen Streitkräfte berichten ihrerseits von 22 zerstörten ukrainischen Drohnen

Der Krieg in der Ukraine war am Abend auch Thema bei einer Konferenz zur Ächtung von Landminen in Kambodscha. Die teilnehmenden Staaten kritisierten in einer gemeinsamen Erklärung, dass die Ukraine von den USA Antipersonen-Minen bekommen soll, um den Vormasch russischer Truppen im Osten des Landes zu verlangsamen. Ein Vertreter des Verteidigungsministeriums in Kiew wiederum warf Russland vor, Landminen in von Ukrainern bewohnten Gebieten zu legen und damit - Zitat - "völkermörderische Aktivitäten" zu verfolgen.

