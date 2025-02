Höchster Stand seit Jahrzehnten

Kellnerin im Gastgewerbe. (imago stock&people)

Wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg mitteilte, stieg die Erwerbsbeteiligung in dieser Altersgruppe seit 2015 um 6,2 Prozentpunkte auf nunmehr knapp 76 Prozent. Im Vergleich zu anderen Altersgruppen sei die Zunahme überdurchschnittlich ausgefallen und habe vor allem in Teilzeitbeschäftigung stattgefunden. Der Trend ist demnach vor allem auf einen wachsenden Anteil von Studierenden mit Nebenjobs zurückzuführen.

Grundlage der Erhebung sind Daten der Bundesagentur für Arbeit und des Mikrozensus für die Jahre 2015 bis 2023.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.