Heinrich Prinz Reuß, Hauptangeklagter im Prozess gegen eine mutmaßliche Reichsbürger-Gruppe (Archivbild) (Boris Roessler / dpa-POOL / dpa)

Wie das Landeskriminalamt in München mitteilte, werden ihnen die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und die Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens vorgeworfen. Sie hätten sich zum Ziel gesetzt, die staatliche Ordnung zu beseitigen. Heute früh hatte es Durchsuchungen in Bayern, Sachsen und Thüringen gegeben.

Ende 2022 waren Mitglieder der Gruppe Reuß bei Anti-Terror-Razzien festgenommen worden. Mehr als zwei Dutzend stehen an verschiedenen Orten vor Gericht. Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik und ihre Gesetze nicht an. Ein Teil der Szene wird dem rechtsextremistischen Spektrum zugeordnet.

Diese Nachricht wurde am 07.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.