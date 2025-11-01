Die Hamas hat begonnen, die verbliebenen Leichen toter Geiseln zu übergeben (Foto vom 14.10.2025) - das Rote Kreuz unterstützt die Aktion logistisch (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Yousef Al Zanoun)

Es sei nicht bekannt, ob es sich dabei um Geiseln gehandelt habe, berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Armee-Informationen. Die Leichen seien zur Identifizierung an ein forensisches Labor weitergeleitet worden.

Die islamistische Hamas hat bislang die Leichen von 17 der 28 toten Geiseln übergeben. Im Zuge des von US-Präsident Trump vermittelten Abkommens hätte die Palästinenserorganisation eigentlich neben den letzten 20 überlebenden Geiseln bereits auch die sterblichen Überreste aller 28 toten Geiseln an Israel übergeben müssen.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.