Wahlplakat des in Dresden attackierten SPD-Politikers Ecke. (dpa / Robert Michael)

Ein 17-jähriger vierter Mittäter hatte sich bereits in der Nacht auf Sonntag gestellt und seine Beteiligung gestanden. Der sächsische SPD-Spitzenkandidat für die Europawahl war bei dem Angriff am vergangenen Freitag schwer verletzt worden. Auch mehrere weitere Politiker und Wahlkampf-Helfer waren in den vergangenen Tagen attackiert worden.

Der bayerische Ministerpräsident Söder gab der AfD eine Mitverantwortung für die Angriffe. Der CSU-Vorsitzende sagte den Sendern RTL und ntv, die AfD hetze die Menschen auf. Besonders junge Leute würden über das Internet aufgestachelt. Dagegen müsse vorgegangen werden. Bundesinnenministerin Faeser sagte der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf, rechtsstaatlich seien jetzt mehr Härte gegen Gewalttäter und ein stärkerer Schutz für die demokratischen Kräfte nötig. Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Brandenburgs Ressortchef Stübgen, hat für morgen zu einem Sondertreffen eingeladen.

Als Reaktion auf die Angriffe auf Politiker haben inzwischen mehr als 5.400 Menschen die sogenannte Striesener Erklärung gegen Gewalt in der politischen Auseinandersetzung unterschrieben

