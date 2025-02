Bob-Weltcup

Bob-Pilotin Laura Nolte hat erneut die Weltcup-Gesamtwertung im Zweierbob und in der Kombination gewonnen. (David Inderlied / dpa / David Inderlied)

Die deutschen Bob-Frauen feierten im Zweierbob und in der Kombination einen Dreifacherfolg. Im Zweierbob gewann Nolte vor Kim Kalicki und Lisa Buckwitz. In der Kombinationswertung siegte Nolte vor Buckwitz und Kalicki. Im Monobob lag Buckwitz am Ende vor der Australierin Breeana Walker und Nolte.

Das Rennwochenende in Lillehammer war der Abschluss der Weltcup-Saison. Das Highlight des Jahres steht aber noch bevor: Vom 8. bis 16. März finden in Lake Placid im US-Bundesstaat New York die Bob-Weltmeisterschaften statt. Dort geht Nolte im Mono als Titelverteidigerin an den Start, Buckwitz hatte 2024 mit Anschieberin Vanessa Mark im großen Schlitten triumphiert.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.