Sebastian Brendel im Kanadier-Einer (Archivbild). (David Inderlied / dpa / David Inderlied)

Brendel war auf den Einer-Kanadier spezialisiert und gewann in dieser Disziplin über die 1000-Meter-Strecke olympisches Gold in London 2012 und Rio de Janeiro 2016. 2021 gewann er in Tokio Bronze. Zudem wurde er 2016 auch im Zweier-Kanadier gemeinsam mit Jan Vandrey Olympiasieger. Bei seinen letzten Spielen in Paris erreichte Brendel erneut das Finale, wurde dort aber Letzter.

Brendel holte in seiner Karriere außerdem 13 Weltmeister- und 17 Europameister-Titel sowie zahlreiche weitere Medaillen. Er erhielt darüber hinaus individuelle Auszeichnungen wie das Silberne Lorbeerblatt und den Verdienstorden des Landes Brandenburg. Beruflich ist Brendel als Polizeioberkommissar tätig und war jahrelang Teil der Spitzensportförderung der Bundespolizei.

Ausführlicher über dieses Thema berichtet der Deutschlandfunk am 4. Juli 2025 im Hörfunk-Programm: Sport aktuell , 22:50 Uhr.

Diese Nachricht wurde am 05.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.