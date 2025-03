Dreitägige Staatstrauer nach Überschwemmungen in Argentinien (Juan Sebastian Lobos/AP/dpa)

Das teilte das Präsidialamt in Buenos Aires mit. Die heftigen Regenfälle hatten am Freitagmorgen begonnen. Nach offiziellen Angaben fiel innerhalb von acht Stunden in Bahía Blanca so viel Regen wie sonst in einem Jahr. Örtliche Medien zeigten Bilder von überfluteten Geschäften und berichteten von Plünderungen. Bei den Behörden seien mehr als 100 Vermissten-Meldungen eingegangen, hieß es.

