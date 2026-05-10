Ein zerstörtes Gebäude und ausgebrannte Fahrzeuge nach einem russischen Luftangriff auf die Stadt Saporischschja in der Ukraine. (Archivbild) (AFP / DARYA NAZAROVA)

Laut dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj hat die russische Seite seit Beginn der dreitägigen Feuerpause am Samstag zwar von massiven Luft- und Raketenangriffen abgesehen, die Attacken entlang der Frontlinie seien jedoch nicht eingestellt worden. Selenskyj sagte gestern Abend in einer Videoansprache, in den vergangenen 24 Stunden habe Russland rund 150 Angriffsaktionen gestartet. Auch das russische Militär warf der Ukraine Provokationen und Angriffe vor. Die Feuerpause soll bis einschließlich heute gelten.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.