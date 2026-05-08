US-Präsident Trump (Archivbild) (Julia Demaree Nikhinson / AP / dpa / Julia Demaree Nikhinson)

Der russische Staatschef Putin und der ukrainische Präsident Selenskyj hätten der Feuerpause sowie dem Austausch von jeweils 1.000 Kriegsgefangenen zugestimmt, erklärte Trump in seinem Onlinedienst Truth Social. Sowohl Selenskyj als auch der Kreml bestätigten die Vereinbarung.

Die russische Führung hatte bereits anlässlich der traditionellen Militärparade in Moskau zum Tag des Sieges der Sowjetunion über Nazi-Deutschland für Freitag und Samstag einseitig eine Feuerpause ausgerufen. Dennoch gab es sowohl von Russland als auch von der Ukraine gegenseitige Angriffe.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.