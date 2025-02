2. Weltkrieg

Der Fotograf Richard Peter fotografierte 1945 den Blick vom Rathausturm auf das zerstörte Dresden. (picture alliance / akg-images / Richard Peter)

Im Rathaus der Stadt empfing Oberbürgermeister Hilbert anlässlich des 80. Jahrestags Sachsens Ministerpräsident Kretschmer sowie den britischen Prinz Edward, der dort eine Rede hielt. Es schloss sich ein Stilles Gedenken vor der Frauenkirche an. Zuvor hatten sich auf dem Nordfriedhof zahlreiche Menschen versammelt, um an die Opfer zu erinnern. Vertreter der Landesregierung und des Landtags legten Kränze am Gedenkstein für Einsatzkräfte nieder. Schließlich wurde in der Altstadt eine Menschenkette für Frieden und Toleranz gebildet. Auch ein Gottesdienst ist am Abend noch geplant.

