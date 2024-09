Hochwasserlage in Deutschland

In Dresden und in der Nähe - wie hier in Bad Schandau - steigen die Pegelstände weiter an (Jan Woitas/dpa)

Der Hochwasserscheitelpunkt könnte Mitte der Woche erreicht werden: Am Mittwoch und Donnerstag sollen sich nach Angaben des Landeshochwasserzentrums die Wasserstände um den Richtwert der Alarmstufe 4 bewegen.

Auch die teilweise eingestürzte Carolabrücke hat Auswirkungen auf die Hochwasserlage: Durch Brückenteile im Wasser werde sich elbaufwärts das Wasser aufstauen, was den Wasserspiegel auf einem Teilstück der Elbe etwa 30 bis 50 Zentimeter ansteigen lasse, hieß es.

Schöna: Alarmstufe 4 am Dienstag erwartet

Im sächsischen Schöne an der Elbe ist Alarmstufe 3 bereits erreicht. Laut aktuellen Prognosen wird für Schöna am morgigen Dienstag dann Alarmstufe 4 erwartet. Dann besteht den Experten zufolge Gefahr für Leib und Leben. Es gibt Überschwemmungen größerer bebauter Gebiete, Deiche können überströmt werden oder brechen. Der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzegbirge rief die Bevölkerung zur Vorsorge auf und bat Anwohnerinnen und Anwohner, sich auf eine eventuelle Evakuierung vorzubereiten.

Ebenfalls Alarmstufe 3 herrschte an der Lausitzer Neiße bei Görlitz. Ein Teil einer Bundesstraße wurde aus Sicherheitsgründen gesperrt. Einsätze zur Evakuierung gab es laut MDR nisher nicht, der Wasserstand soll aber weiter steigen.

Wachsamkeit in Sachsen-Anhalt und Brandenburg

Wegen starker Regenfälle entlang der Elbe könnten auch auf den in Sachsen-Anhalt liegenden Flussabschnitten die Pegelstände steigen. Das geht aus einer Vorhersage der Landeshochwasserzentrale von Sonntagnachmittag hervor. Für Anlieger bestehe aber noch keine Gefahr.

Mit Blick auf eine mögliche kritische Hochwasserlage auch in Brandenburg hat sich die dortige Landesregierung mit Landräten und Oberbürgermeistern beraten. Ministerpräsident Woidke sagte im Anschluss, man müsse sich rechtzeitig auf mögliche Gefahren vorbereiten.

Bayern erwartet erneut Dauerregen

In Bayern hat sich die Lage in der Nacht in den betroffenen Gebieten nicht groß verändert, wie die Polizeipräsidien mitteilten. Eine Entwarnung gibt es vorerst aber nicht: Der Hochwassernachrichtendienst HND erwartete mit dem regnerischen Start in die Woche erneute Anstiege der Wasserstände.

Ein Hochwasser wie im Juni in Bayern sei aber nicht zu befürchten, hieß es vom HND. Dennoch geht der Dienst geht davon aus, dass die Pegelstände der Donau bei Passau, der Vils bei Vilshofen und der Isar bei München erneut ansteigen.

Bis Dienstag rechnet der Deutsche Wetterdienst von den Alpen bis in das Vorland mit Dauerregen. Am stärksten betroffen dürften der Chiemgau und das Berchtesgadener Land sein. Von Mittwoch an dürfte sich die Lage den Angaben zufolge dann allmählich entspannen.

(Stand 8.10 Uhr)

Mehr zum Thema

Sehr angespannt: So ist die Hochwasserlage im Ausland

Diese Nachricht wurde am 16.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.