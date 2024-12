Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg (imago / Winfried Rothermel)

Der Gerichtshof nehme sich der Belange von Menschen an, "die in ihrem Leben mit unüberwindbaren Schwierigkeiten konfrontiert" seien.

Der 1959 in Straßburg gegründete Gerichtshof entscheidet zu Beschwerden, in denen Verletzungen der Menschenrechte und Grundfreiheiten gerügt werden. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. Er soll am 16. Februar in der Dresdner Semperoper übergeben werden.

Der Dresdner Friedenspreis wird seit 2010 an Menschen oder Institutionen verliehen, die sich in besonderem Maße um Frieden und Völkerverständigung verdient gemacht haben.

