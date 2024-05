Die Dresdner Richterin Susan Herold ist zur Richterin am Bundesgerichtshof ernannt worden. (picture alliance / dpa / Uli Deck)

Wie der BGH in Karlsruhe mitteilte, wird Herold dem zweiten Strafsenat zugewiesen, der insbesondere für Revisionen zuständig ist. Herold war bisher Richterin am Oberlandesgericht Dresden. Zuvor hatte sie unter anderem für die Generalstaatsanwaltschaft und das Justizministerium in Sachsen gearbeitet.

