Waldbrand in den Pyrénées-Orientales (picture alliance / abaca / Castoldi Isabelle / ABACA)

Die verantwortliche Präfektur der Region Pyrénées-Orientales teilte mit, die morgige Etappe werde nach dem Grenzübertritt von Spanien nach Frankreich ohne Zuschauer ausgetragen. Auf französischem Gebiet werde zudem die Werbekarawane nicht unterwegs sein. Das Publikum wurde laut Präfektur aufgerufen, weder an die Strecke noch zum Zielort Les Angles zu kommen. Dies solle dabei helfen, dass der Einsatz der Sicherheitskräfte sich auf den Waldbrand konzentrieren könne, statt auf die Absicherung der Radroute.

Der Waldbrand in der Region hat mittlerweile eine Fläche von mehr als 1.500 Hektar erfasst. Mehrere tausend Menschen wurden in Sicherheit gebracht.

Die dritte Etappe der Tour de France führt von Granollers in Spanien bis zum französischen Les Angles.

Diese Nachricht wurde am 05.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.