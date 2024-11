Automobilindustrie

Am Volkswagen-Werk in Wolfsburg (dpa / Julian Stratenschulte)

Vertreter der IG Metall und des Unternehmens wollen dann auch über Vorschläge der Arbeitnehmerseite beraten, die Produktionskosten ohne Entlassungen zu senken. Am Vormittag ist eine Demonstration mit mehreren tausend Beschäftigten geplant. Gestern hatten die Gewerkschaft und der Betriebsrat ihren Vorschlag für einen Sanierungsplan vorgestellt. Im Kern sieht er vor, das Geld der nächsten Tariferhöhung zur Finanzierung von Arbeitszeitkürzungen zu verwenden. Im Gegenzug soll VW auf Werksschließungen verzichten. Volkswagen lehnt bisher jede Tariferhöhung ab und fordert stattdessen zehn Prozent Lohnkürzung. VW steckt unter anderem wegen schwacher Absatzzahlen in Europa und wegen des schlechten China-Geschäfts in der Krise.

