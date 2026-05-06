Der mittlerweile dritte Castortransport sei störungsfrei verlaufen, teilte die Polizei mit. Die Fahrt vom Forschungszentrum in Jülich ins Brennelemente-Zwischenlager Ahaus dauerte mehrere Stunden. Am Start- und Endpunkt gab es kleinere Mahnwachen und Sitzblockaden. Kritiker halten die Castor-Transporte für gefährlich.
In den kommenden Monaten sind knapp 150 weitere Castor-Transporte von Jülich nach Ahaus geplant. Die nordrhein-westfälische Atomaufsicht hatte 2014 angeordnet, das Zwischenlager in Jülich zu räumen.
Diese Nachricht wurde am 06.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.