Jonas Vingegaard kommt bei der 14. Etappe des Giro d'Italia als Erster ins Ziel. (picture alliance / Gian Mattia d'Alberto / LaPresse via AP / Gian Mattia d'Alberto)

Für Vingegaard war es der insgesamt dritte Etappensieg bei der diesjährigen Italien-Rundfahrt. In der Vergangenheit gewann Vingegaard zweimal die Tour de France und im vergangenen Jahr die spanische Vuelta. Mit einem Sieg beim Giro hätte er bei allen drei großen Rundfahrten des Radsports triumphiert.

Heute dürfte es zu einem Massensprint in Mailand kommen, nach einer Flachetappe mit einer Distanz von 157 Kilometern. Am Montag folgt ein Ruhetag.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.