Terrorismus

Im Strafjustizzentrum München beginnt der letzte große Reichsbürger-Prozess um die Gruppe von Prinz Reuß. (Lukas Barth / dpa)

Vor dem Oberlandesgericht in München müssen sich acht mutmaßliche Mitglieder verantworten. Unter ihnen sollen auch Gründungsmitglieder sein. Ihnen wird die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und die Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens vorgeworfen. - Reuß und die mutmaßlichen Rädelsführer stehen in Frankfurt am Main vor Gericht, in Stuttgart mutmaßliche Mitglieder des bewaffneten Arms der Gruppe. Laut Anklage haben die insgesamt 26 Beschuldigten einen gewaltsamen Umsturz in Deutschland geplant.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.