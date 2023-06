Hitzewelle in China hält an

In Peking gilt die höchste Hitze-Alarmstufe. (AFP / GREG BAKER)

Den dritten Tag in Folge wurden gestern Temperaturen über 40 Grad Celsius gemessen. In Peking sowie in Teilen der nahe gelegenen Provinzen Hebei, Henan, Shandong, in der Inneren Mongolei und in Tianjin gilt die höchste Hitzewarnstufe.

Nach Angaben der Staatsmedien waren in Teilen der Provinz Shandong Bodentemperaturen von mehr als 70 Grad gemessen worden. Die Region ist nach Guangdong die bevölkerungsreichste Provinz Chinas und ein wichtiges Gebiet für den Getreideanbau. Es wird erwartet, dass die Hitzewelle in Nordchina bis morgen abklingt, allerdings könnte sie sich im Laufe der Woche wieder verstärken.

