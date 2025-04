Szene aus dem DFB-Pokal-Halbfinale Bielefeld gegen Leverkusen (picture alliance / dpa / Friso Gentsch)

Der Drittligist setzte sich zu Hause gegen den Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen mit 2:1 durch. Zwar ging die Leverkusener Werkself durch Nationalspieler Jonathan Tah in der 17. Minute in Führung. Doch nur drei Minuten später glich Arminias Top-Spieler, Marius Wörl, aus. In der 45. Minute traf Bielefelds Abwehrspieler Maximilian Großer. Hunderte Anhänger von Arminia stürmten nach dem erstmaligen Einzug ins Pokalfinale den Rasen und riefen "Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin."

Gegner im DFB-Pokalfinale am 24. Mai im Berliner Olympiastadion ist der Sieger der Partie zwischen dem VfB Stuttgart und RB Leipzig.

