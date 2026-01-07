Stromausfall in Berlin

CDU-Politiker Hermann Gröhe war Bundesgesundheitsminister von 2013 bis 2018 (picture alliance/ dpa/ Britta Pedersen)

Deutschlandweit würden mindestens zehn Mobile Betreuungsmodule gebraucht, mit denen in länger andauernden Krisensituationen jeweils 5.000 Menschen versorgt werden könnten, sagte Gröhe dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Im aktuellen Bundeshaushalt seien dafür keine Finanzmittel eingestellt, kritisierte Gröhe. Der frühere CDU-Politiker und Ex-Bundesgesundheitsminister betonte, der Stromausfall in Teilen Berlins zeige nochmals, wie anfällig die kritische Infrastruktur sei. Der alleinige Blick auf Militärisches greift zu kurz.

