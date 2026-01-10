DRK-Präsident Gröhe sagte der "Rheinischen Post", die Wintermonate gepaart mit der schlechten Versorgungslage seien gerade für Kinder, Verletzte und ältere Menschen verheerend. Gröhe sprach von einer dramatischen Unterversorgung. Es fehle weiterhin an Lebensmitteln, Medizin, Strom und Wasser. Zwar habe sich die Lage seit der Waffenruhe verbessert, es kämen aber weiterhin nicht ausreichend humanitäre Güter in den Gazastreifen. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen erklärte, viele Palästinenser stürben an eigentlich behandelbaren Krankheiten.
Diese Nachricht wurde am 10.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.