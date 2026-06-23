Sinkende Reserven

Das Deutsche Rote Kreuz ruft zu Blutspenden auf. (picture alliance / Klaus Rose )

Das Deutsche Rote Kreuz sprach von einem kritischen Niveau. In den Sommermonaten sinke die Bereitschaft zum Blutspenden erfahrungsgemäß, der Bedarf in den Kliniken und Arztpraxen sei aber konstant hoch. Die aktuellen Reserven reichten nur noch für drei bis vier Tage.

Blut zu spenden sei auch an sehr heißen Tagen möglich, betonte das DRK. Die tägliche Trinkmenge sollte dann jedoch auf rund drei Liter erhöht werden. Gleichzeitig sollten Blutspender längere Aufenthalte und körperliche Anstrengungen in der Sonne vermeiden.

Diese Nachricht wurde am 23.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.