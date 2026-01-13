Winterwetter und Infekte

Die aktuelle Versorgungslage sei angespannt und drohe sich weiter zu verschärfen, teilte der Blutspendedienst des DRK mit. Bei einigen Blutgruppen reiche der Lagerbestand nur noch eineinhalb Tage. Als Grund für den Engpass nennt die Organisation die Absage von Terminen aufgrund von Schnee und Eis. Zudem sei der Jahresstart durch grippale Infekte sowie die Feiertage ohnehin schwierig.
Nach Angaben des Blutspendedienstes werden in Deutschland täglich circa 15.000 Blutspenden benötigt.
Diese Nachricht wurde am 13.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.