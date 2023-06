EU-Bericht

Die Tendenz in Deutschland und auch in der gesamten Europäischen Union zeigt nach oben. (picture alliance / blickwinkel / G. Czepluch / G. Czepluch)

Die Zahl der gemeldeten drogenbedingten Todesfälle sei hierzulande 2021 auf mehr als 1820 pro Jahr geklettert, heißt es im Jahresbericht der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen in Lissabon. Das sind rund doppelt so viele wie zehn Jahre zuvor. Auch in der gesamten Europäischen Union zeigt die Tendenz nach oben.

Zudem kommen immer mehr hoch potente und gefährliche Substanzen auf den Markt. Sorgen bereiten den Experten auch die mit den Aktivitäten der Drogenmafia verbundene Gewalt und Korruption.

