Cannabis-Modellversuch

Der SPD-Politiker sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, man werde nicht zulassen, dass die Modellprojekte von Landesregierungen aus ideologischer Verblendung verhindert würden. Die Ampelkoalition prüfe, ob eine Mitsprache der Länder bei der diesbezüglichen Gesetzgebung überhaupt erforderlich sei.

Bayerns Gesundheitsminister Holetschek von der CSU hatte kürzlich erklärt, solche Modellprojekte werde es in seinem Bundesland nicht geben. Sie seien weder mit dem Völkerrecht noch mit dem europäischen Recht vereinbar.

In Deutschland soll der Besitz von Cannabis nach den Plänen der Bundesregierung bald straffrei sei - unter anderem, um die Drogenkriminalität in diesem Bereich zu bekämpfen. Dabei soll der ursprünglich geplante freie Verkauf von Cannabis für Erwachsene in Fachgeschäften zunächst nur in Modellregionen unter wissenschaftlicher Begleitung erprobt werden.

