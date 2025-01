Rauschgiftkonsum

Kokain ist die Nummwer eins der illegalen Drogen in Deutschland. (Picture Alliance / dpa / Lehtikuva Jussi Nukari)

Er sprach in der Rheinischen Post von einer, so wörtlich, nie dagewesenen Kokainschwemme. Zudem gebe es eine konkreter werdende Gefährdung durch das Opioid Fentanyl. Insbesondere in Großstädten würden Drogenabhängige zu einer Herausforderung und prägten das Stadtbild, erklärte Blienert. In den vergangenen zehn Jahren habe sich die Zahl der Menschen, die an den Folgen ihres Drogenkonsums gestorben seien, fast verdoppelt.

Es sei zu befürchten, dass sich die Organisierte Kriminalität angesichts hoher Gewinne im Drogenhandel weiter in Deutschland ausbreite. Zunehmend könnten auch Unbeteiligte betroffen seien, etwa durch Sprengstoffanschläge oder Schießereien, betonte der Drogenbeauftragte.

Diese Nachricht wurde am 22.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.