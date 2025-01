Rauschgiftkonsum

Kokain ist die Nummwer eins der illegalen Drogen in Deutschland. (Picture Alliance / dpa / Lehtikuva Jussi Nukari)

In den vergangenen zehn Jahren habe sich die Zahl der Menschen, die an den Folgen ihres Drogenkonsums gestorben seien, fast verdoppelt, sagte Blienert der "Rheinischen Post". Er warnte vor einer Kokainschwemme, weil dies die klare Nummer eins der illegalen Drogen in Deutschland sei. Zudem sei die Bundesrepublik ein wichtiges Land für den Kokainhandel.

Angesichts der enormen Gewinne würden die Methoden der organisierten Kriminalität immer brutaler, sagte der Drogenbeauftragte.

22.01.2025