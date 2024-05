Weltnichtrauchertag

Ausgedrückte Zigaretten: Der Bundesdrogenbeauftragte Blienert fordert ein entschiedeneres Vorgehen gegen Tabakkonsum. (IMAGO / Michael Gstettenbauer / IMAGO / Michael Gstettenbauer)

Es bestehe dringender Handlungsbedarf, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Jedes Jahr stürben in Deutschland etwa 127.000 Menschen an den Folgen des Rauchens. Zudem seien die jährlichen Kosten für die Volkswirtschaft mit über 100 Milliarden Euro enorm. Er wolle niemanden das Rauchen verbieten, aber dass in jeder Tankstelle oder an jeder Supermarktkasse für Tabak- und E-Zigaretten geworben werden dürfe, sei nicht länger hinnehmbar, erklärte Blienert.

Neben einem Werbeverbot schlug er höhere Tabaksteuern vor, um Kaufanreize für Zigaretten jeglicher Art gering zu halten.

