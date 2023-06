Nach Bundestags-Beschluss

Tabakerhitzer (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild)

Der SPD-Politiker sagte, die Entscheidung des Bundestages sei "ein guter Schritt für mehr Gesundheitsschutz". Dies könne aber nur der Anfang sein. Blienert betonte, was krank mache, solle nicht nach Obstsalat oder Fruchtbonbon schmecken. Bei Zigaretten und Drehtabak sind Aromastoffe bereits jetzt untersagt. Der Drogenbeauftragte wies darauf hin, dass zuletzt der Anteil der Raucher an der erwachsenen Gesamtbevölkerung in Deutschland auf rund 33 Prozent gestiegen sei. Bei den 14- bis 17-Jährigen habe sich die Quote sogar nahezu verdoppelt.

Der Bundestag hatte gestern ohne Gegenstimme die Umsetzung einer EU-Richtlinie beschlossen, die Aromastoffe in Tabakerhitzern verbietet.

Sogenannte E-Zigaretten sollen von der neuen Regelung nicht betroffen sein. Bei E-Zigaretten werden aromatisierte Flüssigkeiten verdampft, die gegebenenfalls mit Nikotin angereichert werden können. Bei Tabakerhitzern kommt echter Tabak zum Einsatz, der in jedem Fall Niktoin freisetzt.

