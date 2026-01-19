Gesundheit

Der Drogen- und Suchtbeauftragte der Bundesregierung, Hendrik Streeck (picture alliance / Geisler-Fotopress / Agentur Wehnert / M. Gränzdörfer)

Alkohol spiele für einen wachsenden Teil keine oder nur noch eine untergeordnete Rolle, sagte der CDU-Politiker und Mediziner der Deutschen Presse-Agentur. Der Trend sei aus medizinischer Sicht grundsätzlich zu begrüßen, da Alkohol gerade für Heranwachsende ein Gesundheitsrisiko sei.

Streeck verwies in seiner Erklärung auch auf den rückläufigen Bierkonsum in Deutschland. Mehrere Brauereien hatten in ihrer Bilanz für 2025 von einem Rückgang berichtet und dies unter anderem mit einer gesunkenen Kaufbereitschaft für alkoholhaltige Getränke begründet.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.