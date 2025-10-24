Der Drogenhandel könnte sich auch nach Deutschland verlagern. Im Bild: Ecstasy-Tabletten. (imago images / United Archives International)

Streeck sagte der "Bild"-Zeitung, das verschärfte Vorgehen der US-Regierung gegen die Kartelle in Kolumbien und Venezuela werde die Lage in Europa und auch in Deutschland nicht automatisch entspannen – im Gegenteil. Erfahrungsgemäß reagierten kriminelle Netzwerke mit Ausweichrouten, neuen Transitländern und auch neuen, meist noch potenteren Ersatzstoffen. Für Deutschland bedeute dies, dass es zu Verlagerungen auf dem See- und Landweg und im digitalen Vertrieb kommen könne.

Bundesinnenminister Dobrindt und der Präsident des Bundeskriminalsamts, Münch, stellen heute die Lagebilder zur Organisierten Kriminalität vor. Die Berichte, die am Vormittag beim BKA in Wiesbaden präsentiert werden, enthalten auch die aktuellen Erkenntnisse zu den Entwicklungen bei der Drogenkriminalität.

