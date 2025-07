Gefängnis in Guayaquil (Archivfoto) (Jose Sanchez/AP/dpa)

Wie die Strafvollzugsbehörde mitteilte, wurde er von Polizisten und Soldaten eskortiert, als er das Hochsicherheitsgefängnis in der Hafenstadt Guayaquil verließ. Villamar war von der US-Staatsanwaltschaft in Abwesenheit unter anderem wegen Drogenschmuggels und Verschwörung angeklagt worden. Seine Bande soll mit dem mexikanischen Sinaloa-Kartell zusammenarbeiten und Drogenhandelsrouten zwischen Südamerika und den USA kontrollieren. In Ecuador war die Bandengewalt zuletzt eskaliert. Staatschef Noboa verhängte landesweit einen mehrmonatigen Notstand.

Diese Nachricht wurde am 20.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.