Die russische Atombehörde Rosatom warf der Ukraine einen absichtlichen Angriff auf das Atomkraftwerk vor. Das ukrainische Außenministerium wies diese Darstellung zurück.
Die ukrainische Armee setze nach eigenen Angaben ihre Angriffe auf russische Öllager und Pipelines fort. In den Regionen Rostow und Kirow seien Feuer ausgebrochen. Lokale Behörden meldeten, dass auch Wohnhäuser und Geschäfte betroffen seien. Nach einer russischen Drohnenattacke brannte in der ukrainischen Stadt Dnipro ein Gebäude eines Kurierunternehmens nieder.
Diese Nachricht wurde am 31.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.