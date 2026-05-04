Nach einem Drohnenangriff ist ein Wohnhaus in der Mosfilmowskaja-Straße in Moskau beschädigt. (Uncredited/AP/dpa)

Bürgermeister Sobjanin schrieb auf der Plattform Telegram, es sei ein Wohnhaus getroffen worden. Verletzte habe es keine gegeben. Zwei weitere ukrainische Drohnen seien abgeschossen worden. Nach Medienberichten liegt das beschädigte Gebäude in einem Viertel Moskaus, in dem sich auch Botschaften befinden. Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion. Angriffe auf zivile Ziele im Großraum Moskau sind allerdings selten.

Russland rechnet nach eigenen Angaben insbesondere zu den Feierlichkeiten zum Ende des Zweiten Weltkrieges mit ukrainischen Drohnenangriffen. Die Militärparade zum "Tag des Siegs" wird deshalb am Samstag ohne Panzer und Raketen stattfinden.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.