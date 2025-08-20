Höchstwahrschein eine Drohne ist in Polen in ein Maisfeld gestürzt. (Wojtek Jargilo / PAP / dpa / Wojtek Jargilo)

Der zuständige Staatsanwalt teilte bei einer Pressekonferenz am Absturzort mit, soweit vorläufig bekannt, handele es sich um ein militärisches Flugobjekt. Woher es stammt, ist allerdings noch unklar. Der Einschlagsort ist rund 120 Kilometer von Polens Grenze zur Ukraine und 100 Kilometer von der Grenze zu Belarus entfernt. Die Nachrichtenagentur Reuters schreibt mit Verweis auf Militärangaben, es sei zuvor jedoch kein Objekt bemerkt worden, das aus den Nachbarländern in den polnischen Luftraum eingedrungen sei.

Im November 2022 waren in dem ostpolnischen Dorf Przewodow beim Einschlag einer Rakete zwei Männer getötet worden. Eine in Polen eingeleitete Untersuchung bestätigte, dass es sich um eine fehlgeleitete ukrainische Abwehrrakete handelte.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.