Russischer Angriffskrieg

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (r) zeichnet die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, aus. (Dan Bashakov/AP/dpa)

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte bei einem Besuch in Kiew, es gehe darum, Stärken zu verbinden. Das Wissen in der Ukraine über den Einsatz von Drohnen- und Drohnenabwehrsystemen sei nach mehr als vier Jahren Krieg gegen Russland einzigartig. Europa verfüge seinerseits über große technologische sowie industrielle Kapazitäten und habe sichere und geschützte Produktionsstandorte, betonte von der Leyen. Ziel der Drohnenpartnerschaft sei es, mehr und schneller produzieren zu können.

Die Kommissionspräsidentin reiste auch wegen des fünften Ukraine-Südosteuropa-Gipfels nach Kiew. Daran nehmen unter anderem Staats- und Regierungschefs aus Rumänien, Albanien, Serbien, der Republik Moldau und Kroatien teil.

Diese Nachricht wurde am 15.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.