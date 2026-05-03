Die Nachrichten (Deutschlandradio)

Wie ukrainische Behörden mitteilten, wurde in der Hauptstadt Kiew Luftalarm ausgelöst. Medienberichten zufolge gab es zahlreiche Explosionen. Angaben über mögliche Opfer oder Schäden lagen zunächst nicht vor. In der russischen Hauptstadt Moskau wurde nach Angaben der Stadtverwaltung auf den Flughäfen Wnukowo und Scheremetjewo nach Drohnensichtung vorübergehend der Betrieb eingestellt. Zwei Flugkörper seien abgeschossen worden, hieß es. Auch am Flughafen Pulkowo in St. Petersburg seien Starts und Landungen aufgrund einer Gefahrenlage abgesagt worden, erklärte der Betreiber.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.