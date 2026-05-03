Wie ukrainische Behörden mitteilten, wurde in der Hauptstadt Kiew Luftalarm ausgelöst. Medienberichten zufolge gab es zahlreiche Explosionen. Nach Angaben der Militärverwaltung in Cherson wurde ein Mensch im Süden des Landes getötet, vier weitere erlitten Verletzungen.
In der russischen Hauptstadt Moskau wurde laut Stadtverwaltung auf den Flughäfen Wnukowo und Scheremetjewo nach Drohnensichtung vorübergehend der Betrieb eingestellt. Zwei Flugkörper seien abgeschossen worden, hieß es.
Diese Nachricht wurde am 03.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.