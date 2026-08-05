Presse-Statement

Seine Einschätzung sei, dass man es mit einem "hybriden Anschlagsszenario" zu tun habe. Dass sich eine Drohne bewaffnet mit Sprengstoff auf einem Flughafengelände befinde, sei ein neues Bedrohungsszenario.
Nach dem Vorfall in der vergangenen Nacht übernahmen die Generalstaatsanwaltschaft Dresden und das sächsische Landeskriminalamt die Ermittlungen. Der Flughafen ist ein Fracht-Drehkreuz auch für militärische Hilfslieferungen für die Ukraine im Krieg gegen Russland.
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Diese Nachricht wurde am 05.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.