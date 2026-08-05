Presse-Statement
Drohnen-Vorfall in Leipzig/Halle: Dobrindt spricht von "hybridem Anschlagsszenario"

Der Bundesinnenminister hat sich am Abend vor der Presse zum Drohnen-Vorfall am Flughafen Leipzig/Halle geäußert. Der CSU-Politiker Dobrindt sprach von einem "sehr ernsten sicherheitsrelevanten Vorgang".

    Alexander Dobrindt (CSU), Bundesinnenminister, spricht bei einer Pressekonferenz in einem Terminal des Flughafens Leipzig/Halle. Hinter ihm steht Armin Schuster (CDU), Innenminister von Sachsen.
    Dobrindt spricht über Drohnen-Vorfall am Flughafen Leipzig/Halle. (dpa / Hendrik Schmidt)
    Seine Einschätzung sei, dass man es mit einem "hybriden Anschlagsszenario" zu tun habe. Dass sich eine Drohne bewaffnet mit Sprengstoff auf einem Flughafengelände befinde, sei ein neues Bedrohungsszenario.
    Nach dem Vorfall in der vergangenen Nacht übernahmen die Generalstaatsanwaltschaft Dresden und das sächsische Landeskriminalamt die Ermittlungen. Der Flughafen ist ein Fracht-Drehkreuz auch für militärische Hilfslieferungen für die Ukraine im Krieg gegen Russland. ⁠
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    Diese Nachricht wurde am 05.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.