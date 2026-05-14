Verlust der Mehrheit

Ukrainische Soldaten vor einer Drohne (picture alliance / Photoshot)

Silina hatte ihren Verteidigungsminister Spruds zum Rücktritt gezwungen, weil er ihrer Ansicht nach nicht in der Lage gewesen sei, den lettischen Luftraum zu schützen. Die linke Progressive Partei des Ministers verließ daraufhin die Regierungskoalition. Damit verfügt die seit 2023 regierende Mitte-Rechts-Regierung nur noch über 41 der 100 Sitze im Parlament. Silina kündigte Gespräche innerhalb ihrer Partei sowie mit den verbliebenen Koalitionspartnern an.

Die ukrainischen Drohnen sollten ursprünglich einen russischen Hafen in der Nähe von St. Petersburg treffen, ihre Steuerung war aber mutmaßlich durch die russische Luftabwehr gestört worden. Eine der Drohnen traf ein Öllager im Osten Lettlands, das Feuer fing.

Die Ukraine bot an, Experten nach Lettland zu schicken, um die Luftabwehr des Landes zu unterstützen.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.