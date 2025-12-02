Schutz des Luftverkehrs

Bundesinnenminister Dobrindt hat eine neue Einheit in Dienst gestellt, die künftig auf 130 Spezialkräfte anwachsen soll. Die Polizisten werden an Flughäfen, in der Hauptstadt und bundesweit nahe sicherheitsrelevanter Objekte stationiert. Sie sollen dort mit Hilfe modernster Technik unbemannte Luftfahrzeuge aufspüren und im Zweifelsfall abfangen oder abschießen.
Parallel zum Aufbau der Einheit hatte die Bundesregierung Änderungen des Bundespolizeigesetzes und des Luftsicherheitsgesetzes auf den Weg gebracht, die der Bundespolizei mehr Befugnisse bei der Drohnenabwehr geben soll.
Diese Nachricht wurde am 02.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.