Iran im Verdacht

Das Atomkraftwerk Barakah in den Vereinigten Arabischen Emiraten - Archivbild (AFP / / Barakah Nuclear Power Plant )

Ein Stromgenerator des AKW Barakah westlich von Abu Dhabi sei in Brand geraten, teilte das Medienbüro der Hauptstadt mit. Der Brand habe die Sicherheit der Anlage aber nicht gefährdet und der Betrieb laufe normal, hieß es. Auch die Strahlungswerte seien auf einem normalen Niveau.

Das Atomkraftwerk liegt in einer Wüstenregion und ist die wichtigste Stromquelle der Emirate. Es soll mit seinen vier Reaktoren etwa ein Viertel des landesweiten Strombedarfs decken. Die Internationale Atomenergiebehörde äußerte sich besorgt über den Vorfall. Die Regierung der Emirate sprach von einem terroristischen Angriff, machte aber zunächst niemanden konkret verantwortlich.

Seit Beginn des Kriegs der USA und Israels gegen den Iran hat die Islamische Republik wiederholt die Vereinigten Arabischen Emirate beschossen, ebenso wie andere Golfstaaten, in denen US-Militärbasen angesiedelt sind.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.