Wie Regionalgouverneur Kiper auf Telegram berichtete, wurden mehrere Wohnhäuser, ein Supermarkt, eine Schule sowie Autos beschädigt. Es seien Brände ausgebrochen.

Auch die Großstadt Charkiw war in der Nacht laut Angaben des regionalen Militärverwalters einmal mehr Ziel von Attacken. In der nordukrainischen Stadt Sumy unweit der russischen Grenze soll eine Industrieanlage getroffen worden sein. In etlichen Regionen wurde Luftalarm ausgelöst.

