Ukrainekrieg

Die Fabrik stelle Schießpulver, Munition und Waffen her, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf den ukrainischen Geheimdienst. Das russische Verteidigungsministerium habe den Abschuss von 50 ukrainischen Drohnen in sieben russischen Regionen gemeldet, heißt es in der ukrainischen Zeitung "Kyiv Independent". In der ukrainischen Hafenstadt Odessa wurden nach Angaben der örtlichen Behörden durch einen russischen Drohnenangriff ein Mensch getötet und 13 weitere verletzt.

