Schäden nach einem russischen Raketenangriff auf Krywyj Rih (Archivbild) (Alex Babenko / AP / dpa / Alex Babenko)

In einer Ölraffinerie in der südrussischen Region Rostow sei ein Feuer nach einem ukrainischen Drohnenangriff ausgelöst worden, teilte der örtliche Gouverneur über den Online-Dienst Telegram mit. Es ist bereits die zweite Attacke auf die Anlage. Im Juni musste die Produktion in der Raffinerie nach einem Drohnenangriff für zwei Wochen unterbrochen werden.

Im südostukrainischen Krywyj Rih schrieb der Chef der örtlichen Militärverwaltung ebenfalls auf Telegram, ein russischer Raketenangriff habe die Stromversorgung in Teilen der Großstadt lahmgelegt. Dabei seien auch Hochhäuser und ein Krankenhaus beschädigt worden.

Diese Nachricht wurde am 19.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.