Brand im russischen Ölterminal von Tuapse (Archivbild von einem früheren Angriff im April) ( IMAGO / Boris Morozov)

Dies teilte der Krisenstab der Region Krasnodar mit. Nach Angaben der Behörden kämpfen mehr als 100 Feuerwehrleute gegen die Flammen. Es war die vierte Attacke auf die Anlagen innerhalb von zwei Wochen. Das russische Verteidigungsministerium meldete zudem den Abschuss von rund 140 ukrainischen Drohnen. In der Grenzregion Belgorod wurden laut Regionalverwaltung zwei Jugendliche auf einem Motorrad durch eine Drohne getötet.

Russland griff in der Nacht seinerseits die ukrainische Hafenstadt Odessa an. Der dortige Gouverneur berichtete von zwei Verletzten und Schäden an Wohngebäuden sowie an der Hafeninfrastruktur.

Diese Nachricht wurde am 01.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.